جامعة بني سويف بالمركز الـ10 محليًا والـ1102 عالميًا بتصنيف ليدن الدولي

أعلنت جامعة بني سويف، عن تحقيق إنجاز جديد في التصنيفات الدولية، بحصولها على المرتبة العاشرة محليًا، والـ28 إفريقيًا، والـ1102 عالميًا في تصنيف ليدن التقليدي (Leiden Ranking Traditional Edition)، وهو ما يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات البحث العلمي والأداء الأكاديمي.

جامعة بني سويف العاشر محليًا بتصنيف ليدن الدولي

وأوضح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة واصلت تقدمها أيضًا في تصنيف ليدن المفتوح (Leiden Ranking Open Edition)، حيث جاءت في المرتبة الحادية عشرة على مستوى الجامعات المصرية، والـ36 على مستوى الجامعات الإفريقية، والـ1108 عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس جهود الجامعة المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها بين الجامعات المتميزة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

مؤشرات متعددة بتصنيف ليدن التقليدي للجامعات

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أن تصنيف ليدن يعد من أهم التصنيفات العالمية المرموقة، ويعتمد على بيانات حديثة من قاعدة (Open Alex)، حيث يوفر مؤشرات متعددة الأبعاد للأداء الجامعي تشمل التأثير العلمي، والتعاون البحثي، والنشر المفتوح، ويعرض مؤشرات مطلقة ونسبية لتقديم صورة متكاملة وموضوعية عن الأداء الأكاديمي للجامعات، مؤكدًا أن منهجية التصنيف تعتمد على بيانات دقيقة وشفافة تعكس جودة الأبحاث وتنوعها واستقلالية المؤسسات الأكاديمية.

وفيما يتعلق بالتصنيفات التخصصية، أشار الدكتور طارق علي، إلى أن جامعة بني سويف حققت المرتبة الثامنة محليًا في العلوم الفيزيائية والهندسية، والمرتبة الثانية عشرة في العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية، والمرتبة الثالثة عشرة في علوم الحياة وعلوم الأرض، والمرتبة الحادية والعشرين في العلوم الرياضية وعلوم الحاسب الآلي، ما يؤكد تنوع التميز البحثي في مختلف المجالات العلمية داخل الجامعة.

جامعة بني سويف التاسع في العلوم الفيزيائية والهندسية

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة بـ جامعة بني سويف، أن النسخة التقليدية من التصنيف أظهرت أيضًا تقدم الجامعة في المجالات العلمية المتخصصة، حيث جاءت في المرتبة التاسعة في العلوم الفيزيائية والهندسية، والعاشرة في العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية، والحادية عشرة في علوم الحياة وعلوم الأرض، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي وتوسيع آفاق التعاون الدولي بما يعزز من تنافسيتها عالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.