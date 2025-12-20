ما أفضل الأيام للصيام في شهر رجب؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الشيخ أحمد محمد داوود، الواعظ بـمجمع البحوث الإسلامية، أن الصيام في شهر رجب مندوب، أي مستحب وغير الواجب.

هل الصيام في شهر رجب واجب؟

وأوضح الشيخ أحمد في لقاء مع “فيتو” أن العلامة ابن عاشر المالكي أورد في نظمه: “في رجب شعبان صوم نُدب”، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام الأشهر الحُرم من المستحبات فقال صلى الله عليه وسلم: “صُم من الحُرم واترك”.

أفضل الأيام للصيام في شهر رجب

وأضاف الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية أن أفضل الأيام للصيام في شهر رجب هي الأيام الثلاثة القمرية وهي 13 و14 و15 من كل شهر عربي، وكذلك صيام الإثنين والخميس.

أسماء شهر رجب

ومن جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية: إن أسماء شهر رجب تعددت، وأوضحت أن العرب كانوا يعظمون هذا الشهر، ولذا لقب بأسماء كثيرة أحصاها العلماء بثمانية عشرة اسمًا. منها، أنه شهر الله، ورجب، ورجب مضر، ومنصل الأسنة، والأصم، والأصب، ومنفس، ومطهر، ومعلي، ومقيم، وحُرم، والمعشعش، ومبرئ، وفرد، وذكر غيره: أن له سبعة عشر اسما فزاد: رجم بالميم، ومنصل الآلة، وهي الحربة ومنزع الأسنة.

وأضافت أنه سُمِّي رجب لأنه كان يرجب في الجاهلية أي يعظم، وسُمي رجبًا، لترك القتال، يقال: أقطع الله الرواجب، وسُمي رجبًا لأنه مشتق من الرواجب، وورد في كتاب «لسان العرب:12/342» لمؤلفه ابن منظور، أن شهر رجب سمي بذلك، لأنه كان يرجب: أي يعظم كما قال الأصمعي، والمفضل، والفراء، وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع "ليس صحيحًا".

وأفادت أنه سُمِّي الأصم، لأنهم لا يسمعون فيه قعقعة السلاح، والأصب لأن كفار مكة كانوا يقولون: إن الرحمة تصب فيه صبًا، ورجم؛ لأن الشياطين ترجم فيه، أى تطرد،والشهر الحرام، والحرم لأن حرمته قديمة، من زمن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، والمقيم لأن حرمته ثابتة، لم تنسخ، فهو أحد الأشهر الأربعة الحرم.

