الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف

عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات بالمجلس الأعلى للجامعات والمشكلة طبقًا للقرار الوزارى رقم (٢٤١٨) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة بنى سويف.

وجاء ذلك برئاسة محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من: أشرف محمود حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، وهالة حلمي السعيد مستشار رئيس الجمهورية - وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية السابق، وأحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق - ووزير التنمية المحلية الأسبق، وهانی محفوظ هلال وزير التعليم العالى الأسبق.



وبدأت اللجنة أعمالها بمقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة بنى سويف، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: طريف شوقى فرج الأستاذ المتفرغ ونائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق، ومجدى فتحى القاضى الأستاذ المتفرغ وعميد كلية الطب البيطرى الأسبق بجامعة بنى سويف.

وفي سياق آخر، حذر المجلس الأعلى للجامعات من الكيانات الوهمية التي قد يتعرض لها الطلاب وتهدد مستقبلهم، مناشدة الجميع توخي الحذر من الكيانات التعليمية الوهمية التي تدّعي تقديم شهادات جامعية معتمدة.

الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات

وأكد المجلس الأعلي للجامعات، أن الاعتماد الرسمي للمؤسسات التعليمية عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، والتحقق من الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وأضاف أن هناك انتشار واسع لصفحات وهمية تدعي قدرتها على استخراج شهادات جامعية (بكالوريوس، ليسانس ماجستير) مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث أن هذه الصفحات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وتعرضك للمساءلة القانونية.

الجهة الرسمية لاعتماد الشهادات في مصر

وتابع أن الجهة الرسمية لاعتماد الشهادات في مصر، المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه - ماجستير - بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون بالإضافة إلى معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مؤسسات تعليمية خارج مصر بنظيرتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

وناشد المجلس الاعلي للجامعات من ضرورة عدم التعامل مع تلك الكيانات من خلال التحقق من الاعتماد الرسمي للمؤسسات التعليمية عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات والبحث في الدرجات العلمية المعتمدة للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون 49 لعام 1972.

