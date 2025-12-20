18 حجم الخط

مع الدخول في أول ليلة من شهر رجب 1447، والتي تعد إحدى الليالي المستحب الدعاء فيها، نظرًا لما تتميز به من مزيد من البركة، وكيف نغتنم خصوصيتها وأفضل الأعمال المستحبة فيه، حيث خص الله تعالى بعض الليالي والأيام بالمزيد من الفضل؛ تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم يبحث الكثيرون عن حكم دعاء أول ليلة من رجب وهل هو دعاء مستجاب خاصة أن شهر رجب هو أحد الأشهر الحُرم التي حرم الله فيها القتال.

حكم دعاء أول ليلة من رجب وهل هو مستجاب

ويعد فضل الأشهر الحرم عظيم عند الله تعالى، والحرص على العبادات في هذه الأشهر يكون ثوابه مضاعفًا، وقد قال الله تعالى فيهن في سورة التوبة "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ".

والأشهر الحرم هي ثلاثة شهور متتالية وهي ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم وشهر منفصل وهو رجب مضر، وليس رجب ربيعة، والفرق بين الشهرين كبير، إذ بينت دار الإفتاء المصرية الفرق بين الاسمين فقالت إن قبيلتي بنى مضر وبني ربيعة اختلفتا على تحديد شهر رجب، فرأت مضر أنه هو الواقع بين جمادى وشعبان، واتجهت ربيعة إلى أن المقصود به شهر رمضان.

لذلك جاء نص حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم بتحديد رجب مضر حيث قال: "إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ".

حكم دعاء أول ليلة من رجب

قالت دار الإفتاء المصرية إن الأمر في الدعاء واسع؛ لعموم قوله عز وجل "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"، وقوله تعالى "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ".

فضل أول ليلة من رجب

وحول فضل أول ليلة من رجب، قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ليلة الأول من رجب يستجاب فيها الدعاء، والدعاء فيها بخصوصه مستحب، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ".

وبين الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن شهر رجب هو الشهر المبارك الذي حملت فيه السيدة آمنة بنت وهب بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واقترح عدة عبادات مستحبة في أول ليلة من رجب مستجابة الدعاء، وهي كالتالي:

الاستغفار 100 مرة.

الصلاة على النبي 100 مرة.

لا إله إلا الله 100 مرة.

قراءة "لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ، فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ" آخر آيتين من سورة التوبة 7 مرات.

سورة يس مرة.

صلاة التسابيح.

الدعاء مع تيقن الإجابة بإذن الله تعالى.

هل الدعاء مستجاب في أول ليلة من رجب؟

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء إن الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب، وهي ليلة يستجاب فيها الدعاء كما ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

وأوضحت أن الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه "الأم" (1/ 264) قال: [وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ] اهـ.

أفضل الأعمال في شهر رجب

وتحدث مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن فضل أول ليلة من رجب، ببيان أهم العبادات المستحبة في هذه الليلة المباركة، وخلال شهر رجب والأشهر الحرم بشكل عام:

الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور. الإكثار من إخراج الصدقات. أن يغتنم العديد من العبادات الموسمية في الأشهر الحرم مثل العمرة الحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء. أن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة.

الأدعية المستحبة في أول ليلة من رجب:

اللهم بارك لنا في رجب واجعله بداية للمغفرة التامة والأعمال الصالحة وتقبل منا ما فيه وما بعده، وتجاوز عما قبله.

أسألك يا الله، يا من له الأسماء الحسنى، والصفات العلا، أن تجعلني من عبادك الصالحين، وأن ترزقني العلم النافع والعمل الصالح، وأن تحميني من كل شر، ولا تفاجئني بمكروه، ولا تجعلني غافلًا عن طاعتك، ولا تجعل عواقب أعمالي ندمًا وحسرة.

ندعوك يارب متضرعين في ليلة رجب الأولى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

اللهم بحق لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ، اغفر لي وارحمني.

اللهم في ليلة رجب المباركة أسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذريتي وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا.

اللهم في أول ليلة من رجب وسّع أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح.

اللهم في ليلة رجب المباركة، اشفني من مرضي وم\دني بالعافية وصحة البدن واحمني من شرور خلقك أجمعين.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم أدعوك في هذه الليلة المباركة، أكرمني بالمغفرة ورضاك، وجنبني الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلني من المتقين.

يارب، بحق ليلة رجب المباركة، ارزقني عفة النفس والغنى عن خلقك وارزقني زوجًا صالحًا عفيفًا تقيًا.

اللهم أهلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

يارب في ليلة رجب الأولى أسألك من كان مريضًا من أهلي وأحبتي فاشفه، ومن كان مهمومًا فأزل همه، ومن كان حزينا فأسعده، ومن كان يرجو توفيقك فوفقه.

اللهم أقل عثراتي، واغفر زلاتي، وكفّر عني سيئاتي، وتوفني مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

