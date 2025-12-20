السبت 20 ديسمبر 2025
اقتصاد

رئيس هيئة المعارض: 1.7 مليار جنيه لدعم الترويج الخارجي للقطاعات الصناعية

اللواء عصام النجار
اللواء عصام النجار
أكد اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة أكبر منظومة دعم للمعارض والترويج الخارجي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، على هامش مشاركته في  فعاليات الدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود والمصنوعات الجلدية (Cairo Inter Leather)، الذي بدأ أمس، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وقال إنه تم ضخ نحو 1.7 مليار جنيه لدعم مختلف القطاعات الصناعية عبر المعارض الخارجية والحملات الترويجية.

وشهدت فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للجلود الإعلان عن تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للصناعة، ورؤساء الوفود العربية والأجنبية المشاركة، تقديرًا لجهودهم في دعم وتنمية قطاع صناعة الجلود.

وانطلقت فعاليات الدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود والمصنوعات الجلدية (Cairo Inter Leather)، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، وسط توقعات بإقبال كبير من الزوار والمتخصصين، في ظل الزخم الذي تشهده الدورة العشرين باعتبارها محطة فارقة في مسيرة المعرض.

