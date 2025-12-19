بين الآثار والرحلات النيلية، أماكن ترفيهية وسياحية يمكن زيارتها في إجازة الجمعة بالمنيا

18 حجم الخط

تعد المناطق الأثرية بـ محافظة المنيا من أفضل الأماكن لقضاء إجازة يوم الجمعة، حيث يمكن زيارة تل العمارنة وبني حسن ومنطقة تونا الجبل الأثرية والاستمتاع بمشاهد تاريخية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة في أجواء هادئة ومفتوحة.

الكورنيش متنفس الاسر والشباب



ويمثل كورنيش النيل بالمنيا واحدا من أكثر الأماكن جذبا في يوم الجمعة، حيث يتوافد المواطنون للتنزه والاستمتاع بالهواء النقي ومشاهدة النيل خاصة في فترات ما بعد العصر وحتى المساء.

الرحلات النيلية بالقوارب



تعد الرحلات النيلية من الأنشطة المفضلة خلال إجازة الجمعة، حيث توفر القوارب الصغيرة والكبيرة فرصة فريدة للاستمتاع بجمال النيل ومشاهدة ضفتيه في تجربة ترفيهية مناسبة لجميع الأعمار.

المناطق الرياضية والأنشطة المفتوحة

تشهد المناطق الرياضية والمتنزهات المفتوحة إقبالا ملحوظا يوم الجمعة من الشباب والأسر لممارسة رياضة المشي والجري والأنشطة الترفيهية في أجواء تساعد على الاسترخاء وتجديد النشاط.

النخيل والمساحات الخضراء

تعتبر مناطق النخيل والمساحات الزراعية القريبة من النيل خيارا مثاليا لقضاء يوم الجمعة بعيدا عن الزحام، حيث توفر هدوءا وطبيعة خلابة تفضلها العائلات لقضاء وقت مميز في قلب الطبيعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.