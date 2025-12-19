حفلات الكريسماس، أنغام في الرياض وهاني شاكر وعاصي بلبنان

18 حجم الخط

مع اقتراب العد التنازلي لانتهاء عام 2025 وبدء عام 2026، تستعد العواصم العربية لاستقبال موسم حفلات رأس السنة (الكريسماس)، الذي يُعتبر أهم المواسم الفنية على مدار العام على الإطلاق.

ويشهد هذا الموسم حراكًا فنيًا لافتًا، تتنافس خلاله نخبة من نجوم الغناء العربي على إحياء سهرات كبرى تحظى بإقبال جماهيري واسع، في مشهد يعكس الشغف المتجدد بالموسيقى والطرب الأصيل.

ويأتي موسم هذا العام بزخم استثنائي من حيث تنوع أماكن الحفلات وأسمائها، حيث تتوزع السهرات بين مصر والسعودية ولبنان والإمارات والأردن وتركيا، في لوحة فنية تؤكد قدرة الأغنية العربية على جمع كبار نجومها وجماهيرها في ليلة واحدة.

وتتصدر الفنانة أنغام قائمة أقوى حفلات الموسم، حيث تستعد لإحياء حفل جماهيري ضخم في الرياض ليلة رأس السنة، استجابةً لرغبة جمهورها، لا سيما بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مؤخرًا في السعودية، والتي عززت مكانتها كواحدة من أكثر الأصوات العربية حضورًا على المسارح الخليجية.

وفي بيروت، يلتقي أمير الغناء العربي هاني شاكر بجمهوره اللبناني في حفل غنائي مميز ليلة رأس السنة، في لقاء متجدد يعكس العلاقة الخاصة التي تجمعه بهذا الجمهور، والتي ظهرت بوضوح من خلال التفاعل والحفاوة اللافتة في حفلاته الأخيرة.

كما تشهد القاهرة احتفالية غنائية كبرى يحييها النجم التونسي صابر الرباعي ليلة رأس السنة، مؤكدًا من خلالها جماهيريته الواسعة وحضوره الفني المتألق.

وتشارك النجمة أصالة في موسم الاحتفالات عبر حفل مشترك مع الفنان آدم في مدينة العلا، فيما تستضيف أبوظبي سهرة غنائية تجمع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي والنجم ناصيف زيتون، ضمن السهرات المنتظرة لهذا الموسم.

ويحيي الفنان عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا في بيروت يوم 27 ديسمبر ضمن فعاليات رأس السنة، بينما تحتضن دبي حفلًا مشتركًا للنجمين كاظم الساهر وحسين الجسمي في اليوم ذاته، على أن يواصل القيصر جولته بإحياء حفل آخر في إسطنبول يوم 30 ديسمبر.

وفي الأردن، يجتمع النجمان محمد حماقي ونانسي عجرم في حفل مشترك ليلة رأس السنة، بينما تستقبل تركيا النجمة مايا دياب في حفل خاص احتفالًا بالعام الجديد، لتتوزع السهرات بشكل متنوع يلبي أذواق الجمهور العربي في مختلف العواصم.

ويعكس هذا الزخم الفني الكبير قوة موسم حفلات رأس السنة هذا العام، حيث يجمع نخبة من أبرز نجوم الطرب العربي ليقدموا لجماهيرهم ليالي استثنائية عامرة بالموسيقى والفرح، احتفاءً بقدوم عام جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.