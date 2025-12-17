طقس المنيا مساء اليوم، اعتدال في درجات الحرارة ونشاط نسبي للرياح

18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا مساء اليوم، أجواء مستقرة مع درجات حرارة معتدلة ورياح خفيفة تهب على معظم أنحاء المحافظة، كما تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى ظهور بعض الغيوم المتفرقة على شمال المحافظة.

طقس المنيا

بينما يسود جنوب المنيا طقس لطيف مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تعمل على تبريد الأجواء بشكل ملحوظ.

طقس المنيا اليوم

كما يُتوقع عدم سقوط أمطار خلال الساعات القادمة وتستمر الأحوال الجوية مستقرة مع ليالٍ هادئة في مناطق مطاي وسمالوط وبني مزار مما يسهل حركة المواطنين والنشاطات اليومية.

الجهات المختصة

تنصح الجهات المختصة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة للطقس وعدم التعرض المباشر للرياح الباردة في المناطق المفتوحة.

