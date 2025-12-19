النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة

18 حجم الخط

أعلنت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة كفر الشيخ، النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة، وذلك بمختلف الدوائر الانتخابية الأربع على مستوى المحافظة، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في 28 ديسمبر الجاري.

- الدائرة الأولى



«مركز وبندر كفر الشيخ - قلين»



أظهرت النتائج المبدئية للحصر العددي حصول المرشحين على الأصوات التالية:



محمد مصطفى حسين خليفة «حزب النور» - 79,604 أصوات.



محمد عبد الحميد عرابي بسطويسي «حزب مستقبل وطن» - 75,553 صوتًا.



محيي الدين فتح الله محمد القطان «مستقل» - 58,079 صوتًا.



سمير عبد المجيد إبراهيم الشهاوي «مستقل» - 44,097 صوتًا.



علاء إبراهيم علي حسين ريحان «مستقل» - 42,835 صوتًا.



باسم عبد المحسن حامد حجازي «حزب الوفد» - 36,051 صوتًا.



الدائرة الثانية- «الرياض - سيدي سالم»

توفيق إبراهيم علي أحمد «حزب مستقبل وطن» - 69,681 صوتًا.



محمد محمد السعيد عبيدي «مستقل» - 59,806 أصوات.



محمد عبد الجليل بسطويسي الشربيني «مستقل» - 57,987 صوتًا.



علي أحمد علي أحمد «مستقل» - 51,168 صوتًا.



الدائرة الثالثة- «بيلا - الحامول - بلطيم»

أحمد رجب محمد الشافعي «مستقل» - 71,827 صوتًا.



عزت عبد المنعم عبد الرحمن «مستقل» - 70,319 صوتًا.



يونس عبد الرازق فرج «مستقل» - 68,134 صوتًا.



أحمد علاء الدين عبد العزيز جعفر «حزب مستقبل وطن» - 67,034 صوتًا



الدائرة الرابعة - «دسوق - فوه - مطوبس»

عادل محمد النجار «حزب مستقبل وطن» - 69,819 صوتًا.



محمد عبد العليم داود «حزب الوفد» - 58,307 أصوات.



محمد شعبان عطا «مستقل» - 57,363 صوتًا.



محمد سعد الصمودي «حزب الجبهة الوطنية» - 53,071 صوتًا.



عادل عبد السلام جعفر «مستقل» - 50,149 صوتًا.



سيد أحمد عيسى «مستقل» - 50,042 صوتًا.



جدير بالذكر أن الحصر المعلن يعكس إجمالي الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحون بكل دائرة، دون أن يُعد إعلانًا نهائيًا للفائزين، لحين استكمال الإجراءات القانونية واعتماد النتائج رسميًا.

