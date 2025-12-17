إصابة 5 أشخاص في انهيار عقار بحي غرب المنيا

18 حجم الخط

شهدت منطقة طه السبع بحي غرب مدينة المنيا حادث انهيار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بينما تواصل قوات الإنقاذ اعمال البحث تحت الانقاض.

5 مصابين حصيلة مبدئية في انهيار بحي غرب المنيا

وتلقت الأجهزة الامنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار العقار بدائرة حي غرب المدينة وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن العقار مأهول بالسكان.

فرق الإنقاذ تواصل أعمال رفع الركام

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ رفع الركام والبحث عن ناجين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة والجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

