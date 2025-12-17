الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

محافظ المنيا يتوجه إلى موقع انهيار منزل بحي غرب

انهيار منزل بحي غرب
انهيار منزل بحي غرب مدينة
توجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على الفور إلى موقع انهيار جزئي بمنزل مكوّن من أربعة طوابق، بشارع مضرب الأرز بجوار مسجد عين شمس بحي غرب مدينة المنيا، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

محافظ المنيا يتوجه فورًا إلى موقع انهيار منزل بحي غرب مدينة المنيا

وكانت غرفة العمليات بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئي بالمنزل، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الفورية، شملت فصل المرافق عن العقار، وفرض كردون أمني بمحيط الموقع حفاظًا على أرواح المواطنين.

ولم ترصد فرق الإنقاذ حتى الان عن وقوع وفيات، وتم المصابين  إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ووجه المحافظ بتقديم أوجه الدعم للمصابين والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لعودة حركة الشارع إلى طبيعتها. 

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية والأجهزة المعنية أعمال المتابعة والتأمين، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال العقار.

