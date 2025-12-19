18 حجم الخط

يستفسر العديد من عملاء بنك القاهرة عن الشروط التي يمنع تحققها الاشتراك في محفظة بنك القاهرة كاش.

وأوضح مسئولو البنك أن هناك عدد من الشروط لابد من توافرها قبل الاشتراك في محفظة القاهرة كاش.

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عام.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًا من نظام التشغيل.

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء ( بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيه رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM

