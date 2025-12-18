الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على جثمان شاب أسفل عقار المنيا المنهار بعد ساعات من البحث تحت الأنقاض

عقار المنيا المنهار،
عقار المنيا المنهار، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا من انتشال جثمان الشاب عبد الله محمد من أسفل أنقاض عقار المنيا المكون من ثلاثة أدوار والذي انهار مساء أمس بـ منطقة طه السبع بـ مدينة المنيا بعد جهود مكثفة استمرت لساعات.

بلاغ عاجل وانهيار منزل مأهول
كانت الأجهزة الأمنية في المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار منزل مهول مكون من ثلاثة طوابق ومأهول بالسكان في نطاق منطقة طه السبع وهو ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

إصابات وجهود إنقاذ عاجلة
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ حيث تبين إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفاوتة إلى جانب وفاة الشاب الذي جرى انتشال جثمانه منذ قليل من تحت الركام.

إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا عقار المنيا المنهار انهيار منزل بالمنيا ضحايا انهيار عقار طه السبع حوادث المنيا الحماية المدنية اسعاف المنيا اخبار المنيا اليوم انهيار منزل مأهول وفيات المنيا مصابي انهيار عقار البحث تحت الأنقاض النيابة العامة محضر رسمي

مواد متعلقة

محافظ المنيا يتوجه إلى موقع انهيار منزل بحي غرب

الصور الأولى لحادث انهيار عقار مأهول بالسكان في المنيا

إصابة 5 أشخاص في انهيار عقار بحي غرب المنيا

انهيار منزل مكون من 3 طوابق في المنيا

حكاية 3 شباب خرجوا من المنيا ورا حلم السفر ورجعوا في نعوش من عرض البحر

طقس المنيا مساء اليوم، اعتدال في درجات الحرارة ونشاط نسبي للرياح

حوادث الأربعاء بالمنيا، انقلاب سيارة وإصابة شخص بمطاي وتصادم مروع بسمالوط

مأساة تهز المنيا، خلافات زوجية تنتهي بمقتل طفل على يد والده بسمالوط

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو بالجيزة

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 18- 12- 2025 (تحديث لحظي)

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

ضم سواحل الصومال وأريتريا وجيبوتي لـ إثيوبيا، خريطة آبي أحمد الجديدة تشعل غضب المنطقة

إطلاق أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في أبريل المقبل

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads