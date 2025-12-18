العثور على جثمان شاب أسفل عقار المنيا المنهار بعد ساعات من البحث تحت الأنقاض

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية في المنيا من انتشال جثمان الشاب عبد الله محمد من أسفل أنقاض عقار المنيا المكون من ثلاثة أدوار والذي انهار مساء أمس بـ منطقة طه السبع بـ مدينة المنيا بعد جهود مكثفة استمرت لساعات.

بلاغ عاجل وانهيار منزل مأهول

كانت الأجهزة الأمنية في المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار منزل مهول مكون من ثلاثة طوابق ومأهول بالسكان في نطاق منطقة طه السبع وهو ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

إصابات وجهود إنقاذ عاجلة

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ حيث تبين إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفاوتة إلى جانب وفاة الشاب الذي جرى انتشال جثمانه منذ قليل من تحت الركام.

إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

