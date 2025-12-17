انهيار منزل مكون من 3 طوابق في المنيا

18 حجم الخط

شهدت منطقة "مضرب الرز" التابعة لـمدينة المنيا، انهيار منزل مكون من 3 طوابق، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة بالمنزل والمنازل المجاورة، وسط استنفار الأجهزة الأمنية.

انهيار منزل مكون من 3 طوابق في مضرب الرز بالمنيا

تلقت مركز شرطة المنيا بلاغا بالحادث، وانتقلت فورا قوات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الانهيار لتأمين الموقع وفحص المبنى تحت الأنقاض والتأكد من عدم وجود مصابين أو محاصرين.

تم فصل المرافق العامة حفاظًا على سلامة السكان والعمارة، تواصل الجهات المختصة رفع الأنقاض وإجراء المعاينات اللازمة لتحديد أسباب الانهيار والمسئوليات، في حين لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية عن إصابات أو وفيات.

