الصور الأولى لحادث انهيار عقار مأهول بالسكان في المنيا

18 حجم الخط

حصلت فيتو على الصور الأولي من حادث انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق ومأهول بالسكان في عزبة طه السبع التابعة إداريا لـمركز المنيا وسط حالة من القلق بين الأهالي.

الصور الأولى من حادث انهيار عقار مأهول بالسكان في المنيا

الصور الأولي من حادث انهيار عقار مأهول بالسكان في المنيا، فيتو

وتلقت الأجهزة الامنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار منزل مأهول بالسكان في عزبة طه السبع التابعة إداريا لمركز المنيا.

الصور الأولي من حادث انهيار عقار مأهول بالسكان في المنيا، فيتو

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الامنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للبحث عن ناجين من أسفل العقار المنهار.

الصور الأولي من حادث انهيار عقار مأهول بالسكان في المنيا، فيتو

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.