بعد توقف مؤقت، موعد عودة عظة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو
أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، توقف اجتماع الأربعاء مؤقتًا، على أن تُستأنف العظة الأسبوعية بالتزامن مع بدء الصوم الكبير.

 

بداية فترة الصوم

وأكد البابا تواضروس الثاني أن التوقف يأتي في إطار الترتيب الرعوي المعتاد، على أن تعود الاجتماعات مرة أخرى مع بداية فترة الصوم، بما تحمله من معانٍ روحية وتأملية خاصة.

وفي سياق آخر، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالدور الذي تقوم به دار الكتاب المقدس في خدمة كلمة الله، مؤكدًا أنها تمثل بيت الإنجيل، وتتمتع بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 150 عامًا، لافتًا إلى أنها الجهة الوحيدة المخولة بطباعة الكتاب المقدس على مستوى العالم.

وأشار البابا تواضروس إلى أن دار الكتاب المقدس في مصر تُعد من أقدم الدور، وشهدت تطورًا ملحوظًا في تقديم كلمة الله من خلال أشكال متعددة وأساليب حديثة، تشمل الصور والتقنيات التكنولوجية، بما يتيح وصول الرسالة إلى مختلف الفئات وفي كل زمان ومكان.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني أهمية أن يعيش الإنسان داخل الإنجيل، وأن تتحول كلمة الله إلى أسلوب حياة، معتبرًا أن تقديم الكتاب المقدس وما يرتبط به يمثل هدية روحية ذات قيمة عميقة، داعيًا إلى التأمل المستمر في كلمة الله وحفظها وتطبيقها في الحياة اليومية.

 

البابا تواضروس: 6 خطوات تساهم في نجاح الرعاية الاجتماعية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اللقاء الثاني لكهنة الرعاية الاجتماعية، والذي تنظمها سكرتارية قداسته للرعاية الاجتماعية خلال شهر ديسمبر من كل عام.

حضر اللقاء عدد من الآباء مطارنة وأساقفة الإيبارشيات وكهنة الرعاية الاجتماعية من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالوجه البحري ومطروح والإسكندرية والقاهرة والقليوبية.

تضمن اللقاء أفلامًا تعريفية عن برنامج علم ابنك الذي يحمل شعار لا يحرم أحد من التعليم، وعن الشركاء الداعمين لخدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برنامج بنت الملك الذي يهتم بتغطية تكاليف زواج الفتيات، وأخيرًا فيديو تعريفي بخدمة الجسد الواحد التي يقوم بها كهنة كنائس مصر الجديدة والزيتون ومدينة نصر، والمدن الجديدة، واستطاعت خلال العام الجاري أن تقدم شنطة البركة في عيد القيامة لكل الأسر المسجلة في برنامج الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

فترة الصوم بداية فترة الصوم البابا تواضروس الثاني اجتماع الاربعاء العظة الأسبوعية البابا تواضروس

بعد توقف مؤقت، موعد عودة عظة البابا تواضروس الثاني

