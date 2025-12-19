نتائج أولية، تفاصيل الحصر العددي لجولة الإعادة لانتخابات النواب بكفر الشيخ

18 حجم الخط

أعلنت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس النواب المؤشرات الأولية الفرز بـ 100 لجنة تابعة للدائرة الأولى كفر الشيخ قلين، بمحافظة كفر الشيخ، عقب الانتهاء من أعمال الفرز، وذلك في إطار جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، وسط التزام كامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.

أسفر الحصر العددي حصول محمد خليفة على 44 ألفًا و378 صوتًا، ومحمد عرابي 42 ألفًا و268 صوتًا، ومحيي القطان حصل على 38 ألفًا و299 صوتًا، وسمير الشهاوي حصل على 19 ألفًا 406 أصوات، وعلاء ريحان حصل على 17 ألفًا 968 صوتًا، وباسم حجازي حصل على 14 ألفًا و911 صوتًا.



من جانبه، كان اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، قد أعلن الانتهاء من عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وإغلاق جميع اللجان الانتخابية من الداخل بنطاق المحافظة، وبدء إجراءات التأمين المقررة، وسط حراسة مشددة بمقار اللجان، مضيفًا بأن العملية الانتخابية تمت في أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية، وبدأت على الفور أعمال فرز أصوات اللجان الفرعية تمهيدًا لتسليم محاضر الفرز للجان العامة، ومن ثم رفعها للهيئة الوطنية للانتخابات لإضافة تلك الأصوات إلى أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية.



أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن قاعدة الناخبين بالمحافظة تبلغ مليونين و420 ألفًا و182 ناخبًا، موزعين على 501 مركز انتخابي تضم 527 لجنة فرعية تابعة لـ 4 لجان عامة، مؤكدًا أن جميع المقار الانتخابية شهدت جاهزية كاملة من حيث التأمين، والنظافة العامة، والإنارة، وتوفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن مشاركة آمنة وكريمة لجميع المواطنين.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن خطة الطوارئ الطبية والإسعافية عملت بكفاءة طوال فترة التصويت، بمشاركة 18 مستشفى حكوميًّا، و31 مستشفى خاصًّا، و9 مراكز طبية، إلى جانب 52 نقطة إسعاف مدعمة بـ 92 سيارة إسعاف، فضلًا عن جاهزية 45 وحدة إطفاء على مستوى المحافظة للتعامل الفوري مع أي طوارئ محتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.