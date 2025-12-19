الجمعة 19 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تنبيه عاجل لسائقي السيارات، انخفاض الرؤية يضرب هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وتبدأ فى الثالثة فجرًا وتنتهي في الساعة التاسعة صباحًا تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

شبورة كثيفة ورياح نشطة، حالة الطقس غدا الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  21

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 10

