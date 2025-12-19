مشاهد مرعبة من تحطم طائرة رجال الأعمال الأمريكية بنورث كارولاينا (فيديو)

18 حجم الخط

ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طائرة رجال أعمال من طراز A Cessna C550 تحطمت خلال هبوطها، الخميس، في مطار ستيتسفيل بولاية نورث كارولاينا، فيما أشارت شبكة CNN إلى أن 6 أشخاص لقوا حتفهم جراء التحطم.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الضحايا الستة الذين قضوا في الحادث، هم الطيار، وخمسة أشخاص آخرين، كما أكد مصدر فيدرالي أن شخصًا مرتبطًا بسباقات "ناسكار" كان على متن الطائرة التي تحطمت.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مكتب قائد شرطة مقاطعة إيرديل أن هناك ضحايا في الحادث، لكنها لم تذكر عددهم أو من كان على متن الطائرة.

وقالت قناة WSOC التلفزيونية المحلية في الولاية إن الطائرة مملوكة لجريج بيفل المتسابق في سلسلة سباقات ناسكار، مستشهدة بسجلات عامة.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي حريقًا كبيرًا على المدرج وسط حطام الطائرة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن المجلس الوطني لسلامة النقل سيقود التحقيق.

