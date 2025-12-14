تكريم المتفوقين وحفظة القرآن يتصدر تقرير جهود منطقة بني سويف الأزهرية

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف مناقشة التقرير السنوي لجهود وأنشطة الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حيث أكد خلاله الأهمية الاستراتيجية للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف داخل المحافظة.

وشّدد محافظ بني سويف، على ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمنطقة الأزهرية ببني سويف، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة والارتقاء بالمنظومة التعليمية والمجتمعية، إلى جانب دعم التميز العلمي والقرآني.

تقرير جهود منطقة بني سويف الأزهرية في 2025

وخلال اللقاء، استعرض الشيخ عبد الموجود عبد الله دسوقي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لـ منطقة بني سويف الأزهرية، التقرير السنوي عن عام 2025، والذي تضمن عرضًا لأبرز الأنشطة التربوية والمجتمعية التي نفذتها المنطقة، حيث شهد العام تنظيم العديد من الفعاليات التي استهدفت تكريم المتفوقين والاحتفاء بحفظة القرآن الكريم، في إطار رسالة الأزهر الشريف لغرس قيم الاجتهاد والتفوق في نفوس الطلاب.

وأوضح التقرير أن منطقة الأزهر ببني سويف، نظمت احتفالية موسعة لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب المعاهد الأزهرية بمختلف مراكز المحافظة، تأكيدًا على المكانة السامية للقرآن الكريم ودعمًا لجهود تحفيظه، حيث شمل التكريم تقديم شهادات وجوائز تقديرية للطلاب المتميزين ولأسرهم تقديرًا لدورهم في متابعة أبنائهم وتشجيعهم على حفظ كتاب الله.

تكريم المتفوقين وحفظة القرآن ببني سويف

كما تضمن التقرير تكريم أوائل الطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة، من المرحلة الابتدائية مرورًا بالإعدادية وحتى الثانوية الأزهرية، في خطوة تهدف إلى تحفيز الطلاب على مواصلة التميز العلمي وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى معدلات النجاح.

وأشار التقرير إلى مشاركة منطقة الأزهر ببني سويف بفاعلية في مهرجان النباتات الطبية والعطرية الذي أقيم على ممشى كورنيش النيل، من خلال معرض للمشاركات الطلابية التي عكست وعي الطلاب بأهمية البيئة وفوائد النباتات الطبية والعطرية.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف

وتطرق التقرير إلى الدور الفاعل للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع بني سويف، التي نفذت برامج تدريبية وورش عمل استهدفت الأئمة والدعاة والمعلمين والطلاب، لرفع كفاءتهم ونشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، إلى جانب تطوير المهارات التربوية والتعامل مع القضايا المجتمعية المعاصرة.

كما استعرض التقرير عددًا من الأنشطة الثقافية والدعوية، شملت تنظيم مسابقات ثقافية وفنية ورياضية، وتنفيذ قوافل دعوية وتوعوية بالتعاون مع الجهات التنفيذية، فضلًا عن الاحتفال بذكرى تأسيس الأزهر الشريف وإبراز دوره التاريخي والحضاري.

وأكدت منطقة بني سويف الأزهرية، إستمرار إلتزامها بخطط التنمية التي تقودها المحافظة، ومواصلة العمل لخدمة العملية التعليمية والمجتمع وفق المنهج الأزهري الوسطي المستنير، والسعي لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

