النتيجة الأولية لإعادة انتخابات النواب بالدائرة الثانية بدمياط تعلن الترتيب العددي للمرشحين

أسفرت المؤشرات والنتائج الاولية غير الرسمية لعمليات الفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة دمياط، والتي تضم مراكز كفر سعد والزرقا وفارسكور والسرو، عن ترتيب عددي للمرشحين الأربعة المشاركين في جولة الاعادة، وذلك عقب انتهاء التصويت داخل اللجان.

الترتيب العددي للمرشحين وفق الأصوات

ووفق الأرقام والنتائج الأولية، جاء المرشح رقم 3 الدكتور محمود نجيب مشعل في صدارة الترتيب بعد حصوله على 59635 صوتًا، يليه المرشح رقم 1 السيد الغيطاني بعدد 53372 صوتًا.

وفي المركز الثالث، سجل المرشح رقم 2 أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي عدد 37732 صوتًا، بينما جاء المرشح رقم 4 السيد أبو الجود في المركز الرابع بعدد 25475 صوتًا، وذلك بحسب نتائج الفرز الأولي داخل اللجان.

الأربعة المرشحون والمتنافسون

منافسة قوية وحضور انتخابي ملحوظ

وشهدت الدائرة الثانية واحدة من اكثر جولات الإعادة تنافسية، في ظل متابعة جماهيرية واهتمام واسع بالسباق الانتخابي بين المرشحين الاربعة، مع مشاركة ملحوظة من المواطنين بعدد من المراكز والقرى.

الإعلان الرسمي خلال ساعات

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية النهائية خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من مراجعة وتجميع كافة الأصوات واعتمادها بشكل رسمي، وفق الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

