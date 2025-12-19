الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النتيجة الأولية لإعادة انتخابات النواب بالدائرة الثانية بدمياط تعلن الترتيب العددي للمرشحين

محمود مشعل والسيد
محمود مشعل والسيد الغيطاني، فيتو
18 حجم الخط

أسفرت المؤشرات والنتائج الاولية غير الرسمية لعمليات الفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة دمياط، والتي تضم مراكز كفر سعد والزرقا وفارسكور والسرو، عن ترتيب عددي للمرشحين الأربعة المشاركين في جولة الاعادة، وذلك عقب انتهاء التصويت داخل اللجان.

 

الترتيب العددي للمرشحين وفق الأصوات

ووفق الأرقام والنتائج الأولية، جاء المرشح رقم 3 الدكتور محمود نجيب مشعل في صدارة الترتيب بعد حصوله على 59635 صوتًا، يليه المرشح رقم 1 السيد الغيطاني بعدد 53372 صوتًا.

وفي المركز الثالث، سجل المرشح رقم 2 أبو المعاطي مصطفى أبو المعاطي عدد 37732 صوتًا، بينما جاء المرشح رقم 4 السيد أبو الجود في المركز الرابع بعدد 25475 صوتًا، وذلك بحسب نتائج الفرز الأولي داخل اللجان.

الاربعه المرشحين والمتنافسين 
الأربعة المرشحون والمتنافسون 

 

منافسة قوية وحضور انتخابي ملحوظ

وشهدت الدائرة الثانية واحدة من اكثر جولات الإعادة تنافسية، في ظل متابعة جماهيرية واهتمام واسع بالسباق الانتخابي بين المرشحين الاربعة، مع مشاركة ملحوظة من المواطنين بعدد من المراكز والقرى.

 

الإعلان الرسمي خلال ساعات

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية النهائية خلال الساعات المقبلة، عقب الانتهاء من مراجعة وتجميع كافة الأصوات واعتمادها بشكل رسمي، وفق الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعادة انتخابات النواب الإعلان الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات الفرز داخل اللجان الوطنية للانتخابات النتائج الاولية انتخابات مجلس النواب جولة الاعادة في انتخابات مجلس النواب محافظة دمياط مجلس النواب

مواد متعلقة

محافظ دمياط: نكسر الحواجز بالتعلم ونبني الإنسان قبل العمران

الأكثر قراءة

إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

كاترين تسجل صفر مئوية، درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية

تنبيه عاجل لسائقي السيارات، انخفاض الرؤية يضرب هذه الطرق

مشاهد مرعبة من تحطم طائرة رجال الأعمال الأمريكية بنورث كارولاينا (فيديو)

النتيجة الأولية لإعادة انتخابات النواب بالدائرة الثانية بدمياط تعلن الترتيب العددي للمرشحين

نتائج أولية، تفاصيل الحصر العددي لجولة الإعادة لانتخابات النواب بكفر الشيخ

بعد توقف مؤقت، موعد عودة عظة البابا تواضروس الثاني

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads