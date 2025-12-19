الجمعة 19 ديسمبر 2025
محافظات

اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

 

اللجنة تعلن عدد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة

وكشفت اللجنة أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 647705 ناخبين، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 77847 ناخبًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 4232 صوتًا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 73615 صوتًا.

اللجنة تعلن الحصر العددي علي المقاعد الفردية

وحصل كل مرشح وفق ترتيب بطاقة التصويت على النحو التالي:

- حازم عبد الرازق حمد عايش على 31614 صوتًا
- هاني أحمد شحاتة أبو العينين على 42001 صوت

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصري للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التي تم فرزها في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيها في موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

