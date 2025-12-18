إدارة الباراشوت، حلمي طولان يهاجم أحمد دياب بعد الخروج من كأس العرب

18 حجم الخط

أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني أنه لا يعجبه طريقة إدارة أحمد دياب لرابطة الأندية المحترفة.

وشدد طولان في تصريحات مع الإعلامي مدحت شلبي بأن اللي يدير الكرة لابد أن يكون بتاع الكورة وليست إدارة الباراشوت.

وواصل طولان:"اخترت 8 لاعبين من بيراميدز للانضمام إلى قائمة المنتخب المشارك في كأس العرب، ولكن فؤجئت قبل السفر لكأس العرب بفترة قصيرة بإقامة مباراتين لبيراميدز في نفس توقيت البطولة ".

وأردف:"ذهبت ومعي أحمد حسن وأيمن حافظ المدير الإداري واتفقنا مع بيراميدز على الحصول على 4 لاعبين، في البطولة 2 لاعبين على أن يفضل لاعبين مع المنتخب حال تأهلنا ولعب بيراميدز في بطولة القارات للأندية بشرط تأجيل مباريات الدوري واللاعبون هم أحمد الشناوي وأحمد سامي وقطة ومروان حمدي ".

وأضاف بأن الرابطة أشاعت بأن الدوري أهم من المنتخب والبطولة العربية ودية فأصبحت العملية معكوسة، وكان المفترض أن تكون مصلحة المنتخب فوق الجميع.

وأتم:"كان هناك انطباع إيجابي من الجماهير في الشارع المصري بفترة الإعداد قبل كأس العرب ".

وفي وقت سابق أكد حلمي طولان، أنه لم يعترض أو يوافق على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأوضح طولان أن أعضاء اللجنة الفنية في اتحاد الكرة، فكروا في جهاز آخر لتولي قيادة منتخب مصر في كأس العرب، ولم يوافق أحد من المدربين المختارين على العمل مع الفريق ثلاثة أشهر فقط، وهو ما جعلني أوافق على تحمل المسئولية بطلب من رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، ووافقت وضحيت بنفسي للخروج من المأزق.

منتخب مصر تدرب 24 يوما فقط

وأكمل حلمي طولان، أغلب منتخبات بطولة كأس العرب يتم إعدادها منذ أربع سنوات مثل السعودية والجزائر والمغرب والأردن، أما منتخب مصر فقد جرى إعداده في 24 يوما فقط، بمعدل 8 أيام في كل توقف دولي، خاض خلالها منتخب مصر 6 مباريات دولية فقط، فهل هذا يكفي لإعداد فريق لمواجهة منتخبات قوية بحجم بطولة كأس العرب.

