أخبار الرياضة اليوم: أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر.. إبراهيم عادل ينضم لمعسكر المنتخب.. الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة للمرة الأولى

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

علقت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على بيان النيابة العامة بشأن أرض الأبيض الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تلقي عدة بلاغات حول الموضوع.

منتخب مصر، انضم إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا للمشاركة ضمن تشكيلة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية، بعد فوزه على فريق فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي بنتيجة 77-51، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، لمناقشة ملف تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أشعل فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، الأجواء وأثار العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل زميله الفرعون المصري محمد صلاح مع الريدز، موجها له رسالة قبل سفره خلال الفترة المقبلة في مهمة دولية مع منتخب مصر بأمم أفريقيا.

تقدم محمد أشرف روقا لاعب فريق الزمالك السابق، بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

كشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة منتخبي السعودية والأردن في بطولة كأس العرب 2025.

يعيش مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، أزمة بسبب اختيار ملعب نهائي كأس السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، والمقرر له يوم 27 ديسمبر الجاري.

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأردن في نصف نهائي بطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها غدًا الاثنين في دولة قطر، مؤكدًا صعوبة اللقاء وضرورة الجاهزية الكاملة من جميع النواحي.

