الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فان دايك يشعل التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول

فان ديك ومحمد صلاح
فان ديك ومحمد صلاح
18 حجم الخط

أشعل فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، الأجواء وأثار العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل زميله الفرعون المصري محمد صلاح مع الريدز، موجها له رسالة قبل سفره خلال الفترة المقبلة في مهمة دولية مع منتخب مصر بأمم أفريقيا.

فان دايك يشعل الأجواء في ليفربول

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فان دايك لم يستطع إخفاء رغبته في استمرار مو صلاح  بصفوف فريق الريدز.

وقال: "أتمنى له كل التوفيق. نأمل جميعًا أن يعود ويكون مؤثرًا معنا لبقية الموسم".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه كلمات قصيرة لكنها حملت دلالات واضحة على أن القائد الهولندي لا يملك يقينًا كاملًا بشأن ما سيحدث لاحقًا.

واكمل قائد ليفربول  قائلًا: "لا أملك السيطرة على ذلك. هو أحد القادة أحب أن يكون معنا لأنه أحد القادة. مو سيشارك في أمم أفريقيا. نأمل أن يحقق النجاح هناك، وكلنا نتمنى أن يعود ويكون مهمًا لنا حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "لكن في المقابل، نعرف جميعًا طبيعة كرة القدم ولا نعلم ما الذي سيحدث. أتمنى أن يبقى، لأنه أحد قادتنا، ولاعب مهم جدًا، ولا يزال وقد رأيتم ذلك امس من خلال تقديمه تمريرة حاسمة أخرى لا يزال صلاح مهمًا للنادي، لكن هناك أطرافًا أخرى في هذه المسألة".

وتابع: "بالطبع، أخبرته أنني أريده أن يبقى. والباقي لن أخبركم به. سنبقى على تواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما هو الحال دائمًا. وبعدها سنرى".

واختتم فان دايك حديثه بالتأكيد على أن الجدل الدائر حول صلاح لم يؤثر على الفريق، مستشهدًا بالفوز على إنتر وبرايتون، وكلاهما بشباك نظيفة، قائلًا: “أتحدث مع معظم اللاعبين. لو كان هناك شعور بأن الأمر قد يصبح مشكلة داخل الفريق ويؤثر على الأداء، لكانت القصة مختلفة. لكن أعتقد أننا أظهرنا هذا الأسبوع أننا متحدون تمامًا ونسير قدمًا كفريق”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح فيرجيل فان دايك ليفربول قائد فريق ليفربول منتخب مصر الريدز فان دايك يشعل الاج

مواد متعلقة

حكم باراجواياني لإدارة مباراة السعودية والأردن في بطولة كأس العرب

حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2009 أمام اليابان وديا

زيارة محمد صلاح إلى السعودية تثير الجدل.. هل ينضم الفرعون المصري إلى دوري روشن؟.. عروض بمليارات الدولارات بعد توتر العلاقة مع سلوت.. والهلال والاتحاد “الأبرز”

تعرف على المباريات التي يغيب عنها محمد صلاح عن ليفربول

إنتركونتيننتال، رئيس "فيفا" يشيد بأداء بيراميدز ويتسلم القميص التذكاري للفريق المصري

بيراميدز يصل القاهرة اليوم بعد وداعه إنتركونتيننتال

كأس الأمم الأفريقية، منتخب مصر يبدأ تدريباته على استاد القاهرة

كأس الأمم الأفريقية، سفراء التحكيم المصري في أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة

بعد شائعة نقصه بالأسواق، أسعار الزيت التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

ارتفاع الروص والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

رئيس الوزراء يتابع زيادة الخدمات والأنشطة بالمحافظات الحدودية

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نتيجة الامتحان في المنام وعلاقته بالحصول على فرصة عمل جديدة

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

الإفتاء: التصديق برسول الله أساس الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads