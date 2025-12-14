فان دايك يشعل التكهنات حول مستقبل صلاح مع ليفربول

18 حجم الخط

أشعل فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، الأجواء وأثار العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل زميله الفرعون المصري محمد صلاح مع الريدز، موجها له رسالة قبل سفره خلال الفترة المقبلة في مهمة دولية مع منتخب مصر بأمم أفريقيا.

فان دايك يشعل الأجواء في ليفربول

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فان دايك لم يستطع إخفاء رغبته في استمرار مو صلاح بصفوف فريق الريدز.

وقال: "أتمنى له كل التوفيق. نأمل جميعًا أن يعود ويكون مؤثرًا معنا لبقية الموسم".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه كلمات قصيرة لكنها حملت دلالات واضحة على أن القائد الهولندي لا يملك يقينًا كاملًا بشأن ما سيحدث لاحقًا.

واكمل قائد ليفربول قائلًا: "لا أملك السيطرة على ذلك. هو أحد القادة أحب أن يكون معنا لأنه أحد القادة. مو سيشارك في أمم أفريقيا. نأمل أن يحقق النجاح هناك، وكلنا نتمنى أن يعود ويكون مهمًا لنا حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "لكن في المقابل، نعرف جميعًا طبيعة كرة القدم ولا نعلم ما الذي سيحدث. أتمنى أن يبقى، لأنه أحد قادتنا، ولاعب مهم جدًا، ولا يزال وقد رأيتم ذلك امس من خلال تقديمه تمريرة حاسمة أخرى لا يزال صلاح مهمًا للنادي، لكن هناك أطرافًا أخرى في هذه المسألة".

وتابع: "بالطبع، أخبرته أنني أريده أن يبقى. والباقي لن أخبركم به. سنبقى على تواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما هو الحال دائمًا. وبعدها سنرى".

واختتم فان دايك حديثه بالتأكيد على أن الجدل الدائر حول صلاح لم يؤثر على الفريق، مستشهدًا بالفوز على إنتر وبرايتون، وكلاهما بشباك نظيفة، قائلًا: “أتحدث مع معظم اللاعبين. لو كان هناك شعور بأن الأمر قد يصبح مشكلة داخل الفريق ويؤثر على الأداء، لكانت القصة مختلفة. لكن أعتقد أننا أظهرنا هذا الأسبوع أننا متحدون تمامًا ونسير قدمًا كفريق”.

