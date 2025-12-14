الأحد 14 ديسمبر 2025
رياضة

روقا يتخذ خطوة تصعيدية ضد الزمالك

تقدم محمد أشرف روقا لاعب فريق الزمالك السابق، بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وطالب روقا في شكواه بالحصول على مبلغ 5 ملايين و800 ألف جنيه، قيمة مستحقات متأخرة يرى اللاعب أنها لم تُسدد من قبل إدارة الزمالك خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يقوم “فيفا” بمخاطبة نادي الزمالك للرد على الشكوى وتقديم المستندات الخاصة بالموقف التعاقدي، تمهيدًا للفصل في القضية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

فيما قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك: إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

تغيير موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

وجاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة كالتالي:

الزمالك
الزمالك، فيتو

الزمالك × حرس الحدود، السبت 20 ديسمبر، الساعة 8:00 استاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة  الخميس 25، ديسمبر، الساعة 8:00 استاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك، الخميس 1 يناير 2026، الساعة 5:00 استاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد، الأحد 11 يناير 2026، الساعة 8:00 استاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك، الخميس 15 يناير 2026، الساعة 8:00 استاد الجيش ببرج العرب.

