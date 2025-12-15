الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل السعودية المتوقع ضد الأردن في نصف نهائي كأس العرب

منتخب السعودية
منتخب السعودية
كأس العرب 2025، يلتقي اليوم الاثنين، منتخب السعودية مع نظيره الأردني في نصف نهائي بطولة كأس العرب على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.  

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد علي فراس البريكان في قيادة الخط الهجومي لمنتخب السعودية أمام الأردن، بجوار عبد الرحمن العبود وسالم الدوسري، مع ثلاثي الوسط ناصر الدوسري ومحمد كنو ومصعب الجوير. 

تشكيل السعودية المتوقع ضد الأردن في نصف نهائي كأس العرب 

حراسة المرمى: نواف العقيدي. 

خط الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، علي مجرشي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، مصعب الجوير. 

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود، فراس البريكان، سالم الدوسري.

وكان منتخب السعودية تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على فلسطين، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة.

أما منتخب الأردن، فقد تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، عقب الفوز على العراق بهدف دون رد، في ربع نهائي كأس العرب.

وستكون مواجهة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب، رقم 17 في تاريخ مواجهات الفريق رسميا، حيث فاز الأخضر في ثماني مباريات مقابل ست انتصارات للنشامى، بينما حسم التعادل مباراتين.

ويعود تاريخ أول مباراة بين المنتخبين إلى عام 1957 حينما تقابلا في دورة الألعاب العربية التي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحينها انتصر الأردن بهدف نظيف.وتقابل المنتخبان في مواجهتين سابقتين بالبطولة العربية، انتصرت السعودية بنتيجة 4-0 في عام 1985، ثم فاز الأردن بهدف دون رد في نسخة 2021.

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية والأردن، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية والدوحة والعراق، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات. 

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة منتخبي السعودية والأردن في بطولة كأس العرب 2025.

حكم مباراة السعودية ضد الأردن

وقالت صحيفة "اليوم": إن الحكم الباراجواياني خوان بينيتيز هو من سيدير المباراة، على أن يعاونه مواطناه إدواردو كاردوزو وميليسياديس سالديفار كحكمين مساعدين.

وسيكون التشيلي كريستيان جاراي هو الحكم الرابع، ومواطنه كلاوديو أوروتيا هو الحكم المساعد الاحتياطي، بينما يجلس الأوروجواياني أنطونيو جارسيا على تقنية الفيديو، ويساعده دينيس هيجلر. 

