رياضة

بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام ماينز بالدوري الألماني

تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره ماينز بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني 

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق لينارت كارل في الدقيقة 29، وتعادل ماينز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق بوتوليسكي. 

وفي الشوط الثاني سجل سونج الهدف الثاني لـ ماينز في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل بايرن عن طريق هاري كين في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ماينز 

ويبدأ بايرن ميونخ أمام ماينز كالتالي:

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: يوسيب ستانيشيتش – كيم مين جاي – هيروكي إيتو – توم بيشوف

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – لينارت كارل

خط الهجوم: مايكل أوليز  – سيرج جنابري - هاري كين

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد ماينز

نقلت قناة “MBC أكشن” مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الجولة الـ14 من الدوري الألماني، حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات البوندسليجا في الموسم الجاري.

زمالك 2005 يفوز على طلائع الجيش بثلاثية

تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة حرس الحدود

ترتيب بايرن ميونخ وماينز

بهذه النتيجة يتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة، فيما يقبع ماينز في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 7 نقاط فقط.

