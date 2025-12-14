الأحد 14 ديسمبر 2025
إبراهيم عادل ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

إبراهيم عادل لاعب
إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، انضم إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا للمشاركة ضمن تشكيلة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2025، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

وشارك إبراهيم عادل في الحصة التدريبية لمنتخب مصر، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة نيجيريا الودية، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي  

وتقام مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

