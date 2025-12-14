سوبر بلا ملعب، أزمة في اتحاد السلة بسبب الأهلي و"السكندري"

18 حجم الخط

يعيش مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، أزمة بسبب اختيار ملعب نهائي كأس السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، والمقرر له يوم 27 ديسمبر الجاري.

وكان اتحاد كرة السلة قد أعلن مؤخرا، إقامة مباراة نهائي كأس السوبر على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في نهائي دوري المرتبط على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

أزمة في اتحاد كرة السلة

وجاءت الأزمة بعد أن أعلن النادي الأهلي رفضه إقامة المباراة في الإسماعيلية، وطالب الاتحاد بالبحث عن صالة بديلة، في أي محافظة أخرى لإقامة مباراته أمام الاتحاد السكندري.

وما زاد الأمر تعقيدا، هو رفض مسئولي نادي الاتحاد السكندري لعب المباراة على أي صالة داخل القاهرة.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة السلة يبحث حاليا عن صالة بديلة لاستضافة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، على أن تقام المواجهة بدون حضور الجمهور.

أحداث مؤسفة

وكان نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2025/ 2026 بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري، قد شهد أحداثا مؤسفة بعد أن قام لاعب الاتحاد برمي الكرة على لاعبي الأهلي عقب انتهاء المباراة مباشرة، وهو ما أسفر عن مشاجرة بين اللاعبين تبعها هتافات مسيئة من جانب جماهير الفريقين.

وفي اجتماع عاجل عقب الأحداث، قرر مسئولو اتحاد كرة السلة تأجيل مباراة فريق الرجال التي كان مقررا لها في الـ7:30 مساء لمدة 3 ساعات، وإخلاء المدرجات من الجماهير، لتقام المواجهة بدون جمهور.

قرار بالانسحاب

وأثار قرار اتحاد كرة السلة غضب مسئولي نادي الاتحاد السكندري، والذين تمسكوا بحضور جماهير زعيم الثغر، قبل أن يأتي قرار النادي السكندري بالانسحاب من المباراة والعودة إلى الإسكندرية.

وقرر اتحاد كرة السلة اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا من المباراة، واحتساب فوز الأهلي مع منحه لقب دوري المرتبط، مع إلغاء مراسم التتويج دون سبب واضح.

