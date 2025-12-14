ماذا قال رينارد عن مواجهة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب؟

18 حجم الخط

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأردن في نصف نهائي بطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها غدًا الاثنين في دولة قطر، مؤكدًا صعوبة اللقاء وضرورة الجاهزية الكاملة من جميع النواحي.

تصريحات مدرب السعودية عن مواجهة الأردن

وقال رينارد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "تنتظرنا مواجهة قوية أمام منافس صعب، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين فنيًا وبدنيًا، خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي تعرضنا لها خلال المراحل السابقة من البطولة".

وأضاف المدير الفني للأخضر: "نخوض مباراة مهمة أمام الأردن في نصف نهائي كأس العرب، وندرك جيدًا أسلوب لعبهم وكيف يعتمدون على التحولات السريعة والمرتدات".

وشدد رينارد على أهمية الحذر خلال اللقاء قائلًا: "علينا أن نلعب بحذر أمام المنتخب الأردني، وأن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها، اختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلًا: "في كرة القدم عليك أن تتقبل كل الانتقادات، فهي جزء من اللعبة، وأنا أحاول دائمًا أن أقدم أفضل ما لدي في كل يوم".

ويأمل المنتخب السعودي في مواصلة مشواره الناجح في البطولة والتأهل إلى النهائي، في ظل طموحات كبيرة من الجهاز الفني واللاعبين لإسعاد الجماهير الخضراء.

