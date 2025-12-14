كواليس اجتماع الخطيب مع ييس توروب وسيد عبد الحفيظ

الأحد 14 ديسمبر 2025
عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، لمناقشة ملف تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تفاصيل اجتماع ييس توروب مع الخطيب 

وكشف مصدر داخل النادي أن الاجتماع جاء من أجل الوقوف على رؤية ييس توروب بشأن احتياجات الفريق الفنية، وتحديد المراكز التي تحتاج إلى دعم قبل انطلاق ميركاتو يناير.

وأضاف أن المدير الفني حدد بالفعل الأسماء التي يرغب في التعاقد معها، مشيرا إلى أن المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر لفريق الرجاء المغربي، يتصدر قائمة اهتمامات الأهلي. 

كما أشار المصدر إلى أن بابلو الصباغ ليس من ضمن الخيارات الأولى لتدعيم هذا مركز المهاجم، لكنه متواجده ضمن حسابات النادي، كما أكد أن الأردني يزن النعيمات، مهاجم العربي القطري، كان مطروح في وقت سابق لكنه لم يكن ضمن الأولويات الأحمر. 

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن سيد عبدالحفيظ سيبدأ التحركات خلال الأيام المقبلة لحسم الصفقات المطلوبة، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع ييس توروب. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر. 

وتلقى النادي الأهلي، الخسارة من إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

