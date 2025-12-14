عودة مبابي، تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ميندزوروتزا"، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد ضد ألافيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، فيكتور فالديبيناس.

خط الوسط: تشواميني، جولر، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس

تنطلق مباراة ريال مدريد وألافيس في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ألافيس

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ألافيس عبر قناة beIN sports HD 1.

ويسعى نادي ريال مدريد لتعويض النتائج السلبية، والخروج بالثلاث نقاط لتقليص الفارق مع غريمه برشلونة متصدر ترتيب الليجا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، حيث حقق فوزًا أمام أوساسونا بهدفين دون رد مساء السبت.

ويملك ريال مدريد 36 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني، أما ألافيس فلديه 18 نقطة في المركز 11.

وتعتبر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، والتي تقام مساء اليوم الأحد، مصيرية لمستقبل المدرب تشابي ألونسو، الذي يواجه خطر الإقالة والرحيل عن قيادة الميرنجي.



تراجع نتائج ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو

وتراجعت نتائج ريال مدريد بعد بداية جيدة للموسم الأول تحت قيادة تشابي ألونسو، بعد الخسارة مرتين في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وفقدان 9 نقاط في الدوري الإسباني.

تشابي ألونسو مهدد بالإقالة من تدريب ريال مدريد

وحال خسر ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس سيصل الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 7 نقاط، وهو ما يهدد تشابي ألونسو بالإقالة بعد نصف موسم فقط من بداية تجربته.

وتعاقد ريال مدريد مع المدرب الشاب في شهر يونيو الماضي خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المنتقل لتدريب المنتخب البرازيلي.

15 مليون يورو تكلفة إقالة تشابي ألونسو

ودفع الفريق الملكي مبلغ 15 مليون يورو لفريق باير ليفركوزن للاستغناء عن مدربه حيث كان عقده لا يزال مستمرا مع الفريق الألماني.

وسيدفع ريال مدريد مبلغ 15 مليون يورو كتعويضات للمدرب تشابي ألونسو في حال إقالته.

وإجمالا يعد دفع 30 مليون يورو، مقابل فترة 6 أشهر فقط للمدرب تشابي ألونسو مع الميرنجي، قد تدفع إدارة ريال مدريد للتدخل ومساندته ومنحه الفرصة لفترة قادمة، بشرط الفوز على ألافيس واستعادة جزء من ثقة الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.