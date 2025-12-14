18 حجم الخط

علقت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على بيان النيابة العامة بشأن أرض الأبيض الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

وقالت نيرة الأحمر في تصريحات عبر راديو صوت الزمالك: “النيابة العامة أصدرت بيانا رسميا بخصوص أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر والتحقيقات التي تجرى فيها وأنا قرأت البيان بالكامل كما ورد”.

وتابعت: “نحن نحترم الدولة ونحترم بيان النيابة العامة، وفي انتظار التحقيقات وفي انتظار نتائج التحقيقات، ومجلس إدارة نادي الزمالك في انعقاد تام، وأعلن موقفه في بيان من عدة أيام بخصوص الأرض البديلة”.

وواصلت: “في الأخير نحن ننتظر التحقيقات ونتائج التحقيقات بالتأكيد، ونحترم الدولة ونحترم النيابة العامة، ولكن في انتظار نتائج التحقيقات حتى نهايتها”.

واختتمت: “أجدد حديثي، مجلس إدارة نادي الزمالك في انعقاد تام من أجل نادي الزمالك، ومن أجل أرض نادي الزمالك، التي هي حق لا يمكن التخلي عنه بالتأكيد”.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تلقي عدة بلاغات حول الموضوع.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة، إن مجلس الزمالك مستمر في أداء مهامه لحين صدور قرار نهائي من النيابة، مشيرًا إلى أن بيان النيابة تضمن تشكيل لجنة مختصة لفحص الواقعة.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن القانون الجديد لا يتضمن حل مجالس إدارات الأندية، وإنما يتضمن تجميد المجلس في حالة ثبوت الإدانة من النيابة العامة، مع تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، ولكن الأمر متوقف على صدور قرار نهائي من النيابة.

بيان النيابة العامة بشأن أرض الزمالك

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في هذه البلاغات عن عدد من الحقائق كالتالي:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3 /4/ 2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربعة أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3 /4/ 2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باع النادي أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوانَ عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.