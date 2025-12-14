الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة للمرة الأولى في تاريخه

18 حجم الخط

توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية، بعد فوزه على فريق فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي بنتيجة 77-51، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة

وشهد اللقاء تفوقا واضحا لسيدات الأهلي، في ظل تركيز كبير من جانب الكابتن طارق خيري المدير الفني على السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات، مع الانضباط الدفاعي والانتشار الجيد داخل الملعب، وهو ما أسهم في فرض السيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال النهائي، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 29-17، وواصل تفوقه في الفترة الثانية التي انتهت بنتيجة 46-27، قبل أن يعزز تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 57-47، ليحسم الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 77-51 ويتوج باللقب الإفريقي.

قائمة سيدات سلة الأهلي

وجاءت قائمة فريق «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: دينا عمرو، رضوى محمد، رنيم الجداوي، ميرال أشرف، ثريا محمد، نادين سلعاوي، يارا أسامة، هاجر عامر، ديليسا واشنطن، أسيا سترونج، أكون روس، نيمير لوال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.