زمالك 2005 يفوز على طلائع الجيش بثلاثية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الفريق الثاني.

أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

سجل أهداف الزمالك: أحمد خالد السمبوك "هدفين"، وأحمد حسن "هدفًا".

مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وشكل لاعبو الزمالك خطورة كبيرة على مرمى طلائع الجيش، في الشوط الأول، نتج عنها تسجيل هدف عن طريق أحمد حسن في الدقيقة 44، ثم تواصل الضغط ولكن لم يكلل بأهداف أخرى، لينتهي الشوط بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على طلائع الجيش، وصنعوا فرصًا عديدة، ونجح أحمد خالد السمبوك في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66، وبعدها نجح الطلائع في إحراز الهدف الأول من هجمة مرتدة، ثم تواصل الهجوم الزملكاوي، ونجح السمبوك في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثية مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة اليوم، لمؤازرة الفريق كل من: عادل المأمور، المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتامر عبد الحميد دونجا وحازم إمام، مساعدي المدير الفني للقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، سعيد كمال مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، حمدي يوسف إداريًا، أشرف محمود أخصائيًا للتأهيل والإصابات، ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.

