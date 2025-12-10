الأربعاء 10 ديسمبر 2025
أخبار مصر

التعليم تكشف تفاصيل واقعة وفاة الطالب أدهم عاطف بمدرسة STEM بني سويف

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
أعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خالص تعازيها لأسرة الطالب أدهم عاطف محمد بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة بني سويف، الذي توفي أمس نتيجة تدهور حالته الصحية، وتقدمت الوزارة لأسرة الطالب بخالص المواساة، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفي إطار حرص الوزارة على توضيح ملابسات الواقعة والرد على ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة، أكدت أنها أجرت تحقيقًا موسعًا حول ظروف وفاة الطالب، وكشفت التفاصيل التالية:

تفاصيل الأيام الأخيرة للطالب أدهم عاطف

السبت 6 ديسمبر 2025:
لم يتمكن الطالب من ركوب الحافلة المدرسية بسبب مرضه، حيث تواصل والد الطالب مع الإخصائي الاجتماعي عبر "واتس آب" وأرسل صورة لنجله أثناء مرضه، وعلى الفور، وجه الإخصائي بضرورة بقاء الطالب في المنزل حتى شفائه مع تقديم تقرير طبي لاحقًا، مؤكدًا أن الامتحان سيتم إعادته مراعاة لحالته الصحية.

الأحد 7 ديسمبر 2025:
حضرت أسرة الطالب إلى المدرسة بعد إبلاغ الإدارة بتحسن حالته، رغم ظهور علامات الإعياء عليه، وأبلغت إدارة المدرسة ولي الأمر بعدم إمكانية إبقاء الطالب في المدرسة حرصًا على صحته وصحة زملائه، إلا أن ولي الأمر أصر على تركه لعدم قدرته على العودة به إلى المنزل.

الكشف الطبي داخل المدرسة:
قامت طبيبة المدرسة بفحص الطالب ولاحظت ارتفاع حرارته وتدهور حالته الصحية، وأوصت بنقله لإجراء كشف خارجي، حاولت المدرسة التواصل مع ولي الأمر عدة مرات للحضور، لكن تعذر ذلك، فتم وضع الطالب في غرفة العزل الطبي وتقديم علاج أولي وفق المتاح.

الاثنين 8 ديسمبر 2025:
تدهورت حالة الطالب صباحًا، فقررت المدرسة نقله فورًا إلى مستشفى بني سويف العام، وأبلغت ولي الأمر بالإجراءات التي تمت، وعقب وصول ولي الأمر، طلب نقل نجله إلى التأمين الصحي على مسئوليته، ووقع على إقرار بذلك، ثم نُقل الطالب إلى مستشفى الصدر، حيث فارق الحياة مساء الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 وفق التقارير الطبية.


خالص العزاء من الوزارة

وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على الشفافية الكاملة بشأن الحادث، مجددةً تعازيها لأسرة الطالب الراحل، وداعيةً الله أن يلهمهم الصبر والسكينة في هذا المصاب الأليم.

