أخبار مصر

محافظة الجيزة: غلق وتشميع منشآت طبية غير مرخصة بأطفيح

شنت إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة أطفيح، تحت إشراف الدكتور رامي إبراهيم، مدير إدارة العلاج الحر، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على الحفاظ على صحة المواطنين وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المرضى.

غلق وتشميع 3 معامل تحاليل

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 معامل تحاليل، ومركز أشعة، ومركز طبي، وعيادة خاصة، وذلك لإدارتها وتشغيلها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل الطبي.

غلق وتشميع مركز نساء وتوليد

كما تم خلال الحملة غلق وتشميع مركز نساء وتوليد، لوجود مخالفات جسيمة تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المرضى، وذلك أثناء المرور على 30 منشأة طبية متنوعة شملت معامل تحاليل وعيادات ومراكز طبية خاصة بنطاق مركز أطفيح.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ على جميع المنشآت الطبية الخاصة، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على صحة المواطنين.

ووجهت المحافظة رسالة للمواطنين بضرورة التعامل فقط مع المنشآت الطبية المرخصة والمعتمدة رسميًا، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة تليق بالمواطنين.

