الأحد 14 ديسمبر 2025
أخبار مصر

التربية والتعليم تكلف لجنة مختصة بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية

مدارس النيل
مدارس النيل
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استمرار مواصلتها تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب، وذلك في إطار الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة.

إجراءات وزارة التربية والتعليم بشأن مدارس النيل المصرية 

وأشارت إلى أنه في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.

- مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.

