الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"تعليم القليوبية" تعلن تشكيل لجنة تحقيق في حفل مرشح مجلس نواب داخل مدرسة ببنها

قرر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة برئاسة أيمن خاطر، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، للتحقيق في صحة إقامة حفل داخل إحدى المدارس ببنها بمشاركة أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات.

وأكد البيان أن اللجنة ستتولى فحص كافة الملابسات والوقائع المتعلقة بالحفل، في إطار الحفاظ على حياد العملية التعليمية والسياسية، مع استبعاد مدير المدرسة المعنية إلى ديوان عام الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، ضمانًا لسلامة الإجراءات واستقلالية النتائج.

الإعدام لعامل والسجن المشدد لـ7 آخرين لاتهامهم بقتل شخص في القليوبية

بإجمالي 86 محضرًا، تموين الوادي الجديد تحقق حصادًا مكثفًا بحملاتها الرقابية الأسبوعية

 

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان رسمي أن القرار المتعلق باستبعاد مدير مدرسة ببنها يأتي نتيجة مخالفته لتعليمات الالتزام بالحيادية التامة خلال فترة الانتخابات.

وأشار إلى أنه منذ انطلاق العملية الانتخابية، جرى التنبيه على جميع مديري المدارس بجميع المراحل التعليمية بعدم استغلال أسوار المدارس في أي أعمال دعاية انتخابية أو تعليق ملصقات أو لافتات تخص أي من المرشحين، وعدم استغلال مقرات المدارس أو مجالس الأمناء في أي نشاط ذي طابع دعائي أو حزبي.

وأضاف وكيل الوزارة أن التعليمات شملت الالتزام بالحيادية التامة داخل المدرسة، ومنع أي حديث سياسي أو حزبي من قبل العاملين أو الطلاب داخل محيط المدرسة، وكذلك منع نشر أو تعليق صور أو شعارات أو ملصقات تخص المرشحين داخل المدارس أو على أسوارها.

كما أكد أن التعليمات تضمنت عدم قبول أي تبرعات أو هدايا من أي مرشح أو ممثل له إلا من خلال القنوات الشرعية المعتمدة بالإدارة التعليمية بـ بنها، والالتزام بتجهيز المدارس المحددة كمقار للعملية الانتخابية وفق التعليمات الصادرة.

وأفاد وكيل تعليم القليوبية بأن هذا الأمر الإداري تم تعميمه على جميع المدارس منذ انطلاق الانتخابات، مع متابعة دقيقة لتنفيذه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، بما في ذلك الواقعة المشار إليها.

بنها وزارة التربية والتعليم انتخابات مجلس النواب القليوبية تعليم القليوبية

