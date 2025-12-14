مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تطلق جلسة تدريبية حول نقل وتوطين التكنولوجيا لدعم العمل المناخي

18 حجم الخط

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن تنظيم جلسة تدريبية جديدة بعنوان: نقل وتوطين التكنولوجيا لدعم العمل المناخي، في إطار جهود الدولة المصرية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال الاستدامة وذلك اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025 في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر منصة Microsoft Teams.

البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها المبادرة

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها المبادرة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة، بهدف رفع الوعي وبناء القدرات في مجالات الابتكار، ونقل التكنولوجيا، وريادة الأعمال الخضراء، بما يسهم في مواجهة تحديات التغيرات المناخية ودعم جهود التكيف والتخفيف من آثارها في مختلف محافظات الجمهورية.

ويحاضر في الجلسة الأستاذ الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر، ومدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، ومستشار الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة. ويُعد الدكتور محمد جلال أحد الخبراء الدوليين البارزين في مجالات ريادة الأعمال، وإدارة الابتكار، ونقل وتوطين التكنولوجيا، حيث تعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة على المستوى الدولي، من بينها Babson College، وRWTH Aachen، وFAU University، إلى جانب عدد من الجامعات الأمريكية والبريطانية العريقة.

كما يمتلك خبرة واسعة في تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة على المستوى العالمي، وساهم في تطوير منظومات الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع جامعات ومراكز بحثية دولية مرموقة.

وأكدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية استمرارها في إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تسهم في دعم العمل المناخي، والاستدامة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.