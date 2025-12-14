الجيزة: حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات في إمبابة والمنيرة الغربية

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة تنفيذ حملات دورية ومكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة، حفاظًا على السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في تنفيذ حملات مكثفة استهدفت شوارع العامل الأول، ومحمد حجازي، وترعة السواحل، والوحدة، وعددًا من الشوارع الجانبية والمتفرعة، حيث أسفرت الحملات عن رفع 150 حالة إشغال متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات

وفي السياق ذاته، نفذ حي المنيرة الغربية حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع الصفطاوي، أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال، وذلك في إطار إعادة الانضباط إلى الشارع ومنع التعدي على حرم الطريق، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة مستمرة في تنفيذ حملات رفع الإشغالات بشكل يومي بكافة الأحياء والمراكز، مشددًا على التعامل الحاسم مع أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو المركبات، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري والحفاظ على المظهر الحضاري.

وقد تابع تنفيذ الحملات ميدانيًا أشرف بكر، رئيس حي إمبابة، ورمضان عمارة، رئيس حي المنيرة الغربية، للتأكد من سير العمل وانتظامه وفق الخطة الموضوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.