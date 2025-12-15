رويترز: ناقلات نفط عملاقة تغير مسارها بعد تحرك أمريكي قرب السواحل الفنزويلية

18 حجم الخط

فنزويلا، أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن بيانات شحن، بأن 4 ناقلات نفط عملاقة كانت في طريقها إلى فنزويلا عادت أدراجها وغيرت مسارها، وذلك عقب قيام الولايات المتحدة بمصادرة ناقلة نفط بالقرب من السواحل الفنزويلية.

مخاوف شركات الشحن بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة فنزويلا

ووفق بيانات التتبع، فإن قرار عودة الناقلات جاء نتيجة مخاوف متزايدة لدى شركات الشحن من التعرض لإجراءات مماثلة، في ظل تشديد واشنطن تحركاتها البحرية المرتبطة بنقل النفط الفنزويلي.

تصعيد أمريكي يؤثر على حركة صادرات النفط الفنزويلية

وتشير هذه التطورات إلى أن التحرك الأمريكي الأخير بدأ ينعكس مباشرة على حركة صادرات النفط الفنزويلية، حيث فضلت بعض الشركات التراجع لتفادي المخاطر القانونية والسياسية المرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة في فنزويلا.

الكاريبي يدخل مرحلة جديدة من التوتر الإقليمي مع تصاعد الوجود العسكري الأمريكي واتهامات مباشرة لكاراكاس

تشهد منطقة الكاريبي مرحلة جديدة من الصراع المتصاعد، في ظل تنامي الانتشار العسكري الأمريكي وما صاحبه من تصاعد التهديدات الموجهة إلى حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تحت ذريعة الحد من تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وهي الذريعة التي ترفضها كاراكاس، معتبرة أن البيت الأبيض يسعى فعليًا إلى الإطاحة بمادورو والسيطرة على النفط الفنزويلي.

مواجهة سياسية داخل واشنطن تُحوّل الكاريبي إلى ساحة صراع بين ترامب والديمقراطيين

وخلال الأسابيع الأخيرة، تحولت منطقة الكاريبي إلى بؤرة خلاف سياسي داخل الولايات المتحدة نفسها، بعد أن أعلن نواب جمهوريون دعمهم فتح تحقيق في الكونجرس بشأن الضربات العسكرية الأمريكية التي استهدفت قوارب يُزعم تورطها في تهريب المخدرات عبر البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ باتجاه الأراضي الأمريكية.

تقارير صحفية تتهم وزير الحرب الأمريكي بإصدار أوامر شفوية بقتل ناجين من قارب مشتبه به

وزادت حدة الجدل بعد نشر تقارير صحفية أمريكية أفادت بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أصدر، في الثاني من سبتمبر الماضي، أمرًا شفهيًا بقتل جميع ركاب أحد القوارب بعد نجاتهم من ضربة عسكرية، وهي الواقعة التي اعتبرها منتقدون انتهاكًا لقواعد الاشتباك وترقى إلى مستوى جريمة حرب، كون المستهدفين لم يعودوا قادرين على القتال.

وزير الحرب الأمريكي يرفض الاتهامات ويصفها بحملة تشويه ضد الجيش

وعقب نشر التقرير، دافع هيجسيث بقوة عن نفسه وعن العمليات العسكرية، واصفًا ما ورد في التقارير بأنه أخبار كاذبة ومفبركة ومحرضة ومهينة، تهدف إلى تشويه سمعة الجنود الأمريكيين الذين، على حد قوله، يؤدون مهامهم لحماية الأمن القومي الأمريكي.

ترامب يجدد ثقته في وزير دفاعه ويؤكد دعمه لقراراته العسكرية

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الكامل لوزير دفاعه، مؤكدًا أنه يثق في قراراته وتقديراته العسكرية، في خطوة فُسرت على أنها تمسك بالإستراتيجية الأمريكية الحالية في الكاريبي رغم الانتقادات السياسية والإعلامية المتصاعدة.

تصعيد يتجاوز الملف الفنزويلي ليشمل أبعادًا إقليمية وأمنية أوسع

ولا يقتصر التصعيد المتزايد في منطقة الكاريبي على العلاقة المتوترة بين واشنطن وكاراكاس فحسب، بل اتخذ أبعادًا إضافية في ظل الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة عبر تحركات أمنية وعسكرية داخل الأراضي الفنزويلية ومحيطها البحري، ما يعزز المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية وتحول الكاريبي إلى ساحة صراع مفتوحة.

