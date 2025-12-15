أمي دائمة الدعاء علينا فماذا أفعل معها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من سيف، قال فيه إن والدته أحيانًا تدعو على أولادها في لحظة غضب، ثم ما تلبث أن تستغفر الله بعد هدوئها وتقول: «يا رب ما تستجبش الدعاء»، متسائلًا عن الحكم الشرعي في ذلك.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه وحذر تحذيرًا شديدًا من الدعاء على الأولاد، فقال: «لا تدعوا على أولادكم»، وبيّن سبب ذلك بأن الإنسان قد يصادف ساعة إجابة فتُفتح فيها أبواب السماء، فيستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، فيدعو الوالد أو الوالدة على الولد بالمرض أو التعطيل أو الهلاك أو غير ذلك، فيكون الدعاء في وقت إجابة كساعة في يوم الجمعة أو لحظة تُرفع فيها الأعمال، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة ضبط النفس عند الغضب.

وأكد الشيخ أحمد وسام أن الغضب آفة عظيمة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا سأله الوصية مرارًا بقوله: «لا تغضب»، مكررًا هذه الوصية، مشيرًا إلى أن المطلوب من المسلم أن يتعلم الحلم وطول البال، وأن يتحلى بضبط النفس، حتى لا يخرج منه كلام أو دعاء يندم عليه بعد ذلك.

وأضاف أن كون الأم تستغفر الله بعد زوال الغضب، وتدعو قائلة: «يا رب لا تستجب هذا الدعاء»، ثم تعاود الدعاء لأولادها بالخير والتوفيق، فهذا أمر محمود، ويرجى معه أن يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء الأخير، وألا يستجيب الدعاء الأول الذي خرج في لحظة غضب وكان فيه ضرر أو أذى، مؤكدًا أن رحمة الله واسعة، وأن الله أعلم بنيات عباده وأحوالهم.

