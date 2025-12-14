الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حملات يومية للقضاء على الإشغالات والفريزة ومصادرة التروسيكلات بالهرم

مصادرة الفريزة
مصادرة الفريزة
18 حجم الخط

يواصل حي الهرم جهوده المكثفة على مدار الساعة لمتابعة حملات إزالة الإشغالات والقضاء على ظاهرة «الفريزة»، إلى جانب مصادرة التروسيكلات والمعدات غير المرخصة المستخدمة في جمع القمامة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة.

خطة محافظة الجيزة لإعادة الانضباط إلى الشارع

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة الجيزة لإعادة الانضباط إلى الشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يحقق السيولة المرورية ويمنع التعديات على حرم الطريق.

وتُنفذ الحملات تحت إشراف وقيادة المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وبمشاركة فرق العمل الميدانية التابعة للحي، التي تتابع الوضع أولًا بأول وتتعامل بحسم مع أية مخالفات، تنفيذًا لتكليفات المحافظة بعدم التهاون مع المخالفين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم استمرار هذه الحملات بشكل يومي ودوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازالة الاشغالات اعادة الانضباط هند عبد الحليم حملات إزالة الاشغالات حي الهرم رئيس حي الهرم عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار طه عبد الصادق محافظة الجيزة محافظ الجيزة نائب محافظ الجيزة

مواد متعلقة

منال عوض: تطوير المؤسسات لتعزيز التعاون العربي - الأوروبي ودعم مشروعات البيئة

نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في القيادة والريادة بالمنصورة

محافظ الجيزة يفتتح وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الشيخ زايد المركزي

ضبط لحوم فاسدة داخل مفرمة في حملة مكبرة بالوراق

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تطلق جلسة تدريبية حول نقل وتوطين التكنولوجيا لدعم العمل المناخي

محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق الفراغات أسفل الطريق الدائري الجنوبي بحي الطالبية

محافظة الجيزة تضبط سائق خالف التعريفة وقسّم خط السير بالدقي– فيصل

محافظ الجيزة: توزيع طني لحوم صكوك أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير الإسكان: رؤيتنا للمرحلة المقبلة تقوم على تحفيز الاستثمار في التطوير العقاري

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز 3-2 خارج ملعبه على وست هام

مواعيد عرض مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" على منصة شاهد

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وإضافة عربات ركاب جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

احتفالا بمولده، أبرز مؤلفات الإمام علي زين العابدين وأشهر أقواله

دار الإفتاء عن واقعة التنمر على أحمد السقا: إثم عظيم يقع ضمن كبائر الذنوب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads