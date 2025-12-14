حملات يومية للقضاء على الإشغالات والفريزة ومصادرة التروسيكلات بالهرم

18 حجم الخط

يواصل حي الهرم جهوده المكثفة على مدار الساعة لمتابعة حملات إزالة الإشغالات والقضاء على ظاهرة «الفريزة»، إلى جانب مصادرة التروسيكلات والمعدات غير المرخصة المستخدمة في جمع القمامة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة.

خطة محافظة الجيزة لإعادة الانضباط إلى الشارع

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة الجيزة لإعادة الانضباط إلى الشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يحقق السيولة المرورية ويمنع التعديات على حرم الطريق.

وتُنفذ الحملات تحت إشراف وقيادة المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وبمشاركة فرق العمل الميدانية التابعة للحي، التي تتابع الوضع أولًا بأول وتتعامل بحسم مع أية مخالفات، تنفيذًا لتكليفات المحافظة بعدم التهاون مع المخالفين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم استمرار هذه الحملات بشكل يومي ودوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

