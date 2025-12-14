الأحد 14 ديسمبر 2025
ضبط لحوم فاسدة داخل مفرمة في حملة مكبرة بالوراق

شنّ حي الوراق حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مفرمة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار جهود حي الوراق بمحافظة الجيزة لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الغش الغذائي. 

وجاءت الحملة بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد الخولي، رئيس حي الوراق، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وشارك في الحملة نواب رئيس حي الوراق أبوبكر عمارة، وأشرف هريدي، كما تمت المتابعة الميدانية للحملة بواسطة عبدالفتاح مراد، وبالتنفيذ والتنسيق مع مصطفى الوزير، مدير إدارة الإشغالات.

استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي

وأكد حي الوراق أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التحفظ على المضبوطات، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وحماية صحة المواطنين. 

وأهاب حي الوراق بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تمس الصحة العامة، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المواطنين يأتي على رأس أولويات أجهزة الحي، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للغش أو الإضرار بالصحة العامة.

