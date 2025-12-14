منال عوض: تطوير المؤسسات لتعزيز التعاون العربي - الأوروبي ودعم مشروعات البيئة

18 حجم الخط

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع التاسع عشر لمجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، بصفتها نائب رئيس مجلس أمناء المركز، وذلك برئاسة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي للمركز، وعدد من الوزراء وممثليهم وأعضاء المركز، إلى جانب ممثلي منظمات عربية وإقليمية.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في اجتماع مجلس أمناء «سيداري»، مؤكدة أن هذه المشاركة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحولات الجوهرية التي تشهدها المنطقة العربية والأوروبية، وما تفرضه من مسؤوليات جديدة على المركز لمواجهة التحديات البيئية والسياسية والتنموية المتصاعدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الاجتماع ينعقد بالتزامن مع مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والإصلاح الهيكلي للمركز، بما يمكنه من مواكبة التحديات الراهنة والأزمات المتفاقمة، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الإقليمي بين الدول العربية وأوروبا، مع ضرورة إتاحة الفرصة أمام الدول الأفريقية المعنية للمشاركة الفاعلة في أنشطة وبرامج المركز، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تركيز المرحلة المقبلة على تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية ذات أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية، تسهم في دعم الخطط التنموية للدول الأعضاء، وبخاصة المشروعات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية خلال كلمتها بالجهود التي بذلتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية السابقة، في دعم وتطوير دور مركز «سيداري» بالتعاون مع الوزير محسن الفضلي، بما ساهم في تعزيز مكانة المركز كمنصة إقليمية للتعاون بين الدول العربية والأوروبية، كما أثنت على الدور التاريخي للدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذي المؤسس للمركز، وجهودها في ترسيخ دوره، بالإضافة إلى الدور الحالي للدكتور خالد فهمي في قيادة مرحلة التطوير المؤسسي وتنفيذ برامج وأنشطة المركز برؤية جديدة تتماشى مع طموحات المرحلة القادمة.

من جانبه، رحب المهندس عبد الرحمن الفضلي، رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، بالدكتورة منال عوض في أول مشاركة لها باجتماعات مجلس الأمناء، مؤكدًا أن التطوير المؤسسي الجاري للمركز يسهم في رفع كفاءة تنفيذ أهدافه وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مشددًا على أهمية تمكين «سيداري» من القيام بدوره الإقليمي المنشود.

كلمة المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)

وأوضح الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، أن الاجتماع التاسع عشر لمجلس الأمناء يعد اجتماعًا استثنائيًا يتماشى مع عملية التغيير المؤسسي التي يشهدها المركز، حيث تم خلاله مناقشة المخرجات المستهدف تحقيقها بحلول نهاية عام 2025، وعلى رأسها مراجعة النظام الأساسي، واستعراض الإطار القانوني للمركز، والدول الأعضاء التي تمتلك حق التصويت، وآليات اختيار أعضاء مجلس الأمناء، ومدة العضوية، وصلاحيات المجلس، إلى جانب الخطط المستقبلية.

وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أن الاجتماع ناقش كذلك التصديق على قرارات وتقرير الاجتماع السابق، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي الخاصة بمجلس الأمناء، وطرح مقترحات الأعضاء، وتحديد الخطوات المقبلة، وصولًا إلى اعتماد قرارات الاجتماع التاسع عشر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مراجعة مقترحات التعديلات المطروحة واستكمالها، مع عقد جلسات حوارية موسعة مع الأعضاء لعرض الصيغة النهائية للتعديلات خلال الاجتماع القادم لمجلس الأمناء.

