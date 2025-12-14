نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في القيادة والريادة بالمنصورة

18 حجم الخط

افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية رقم 195 بعنوان «القيادة والريادة»، والتي تُعقد للمرة الأولى بالنقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتأتي هذه الدورة في إطار بروتوكول التعاون بين نقابة المعلمين والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بهدف تنمية المهارات القيادية والإدارية للمعلمين وتأهيلهم لمواكبة المتغيرات الحديثة في بيئة العمل التعليمية.

إعداد كوادر تعليمية قادرة على القيادة الفاعل

وأكد نقيب المعلمين أن الدورة تمثل خطوة مهمة في إعداد كوادر تعليمية قادرة على القيادة الفاعلة وصناعة القرار وإدارة التغيير، إلى جانب تنمية مهارات التواصل وبناء العقلية الريادية، بما يسهم في تمكين المشاركين من قيادة الفرق والمؤسسات التعليمية نحو النجاح وتعزيز الأداء المؤسسي.

وأشار «الزناتي» إلى أن تنظيم هذه الدورات يأتي ضمن خطة نقابة المعلمين لرفع كفاءة المعلمين، وتعزيز دورهم في تطوير منظومة التعليم، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله علميًا ومهنيًا.

وشدد نقيب المعلمين على أهمية الالتزام الكامل ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، والاستفادة القصوى من خبرات المحاضرين والمدربين، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من محتوى الدورة.

ووجّه «الزناتي» الشكر إلى العميد أركان حرب محمود محمد أمين، مدير كلية الدفاع الوطني، واللواء الدكتور عادل لبيب، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تقديرًا لدعمهما وتعاونهما المثمر مع نقابة المعلمين في أداء رسالتها لنشر الوعي بقضايا الأمن القومي، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم بالمهارات المناسبة لمواجهة التحديات المعاصرة.

كما أعرب نقيب المعلمين عن تقديره لـ رمضان يحيى، مسؤول التدريب بالنقابة العامة، وجميع المشرفين على تنظيم الدورة، لما بذلوه من جهد في الإعداد والتنظيم.

وأكدت نقابة المعلمين استمرارها في تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة بمختلف المحافظات، في إطار حرصها الدائم على تطوير الأداء المهني للمعلمين، ودعمهم بأحدث الأساليب العلمية والإدارية، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.