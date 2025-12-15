أكسيوس: البيت الأبيض يوجّه رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو بعد اغتيال قيادي بحماس

18 حجم الخط

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض بعث برسالة حادة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب فيها عن استيائه الشديد من عملية اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد، معتبرًا أن ما جرى يمثل تطورًا خطيرًا في مسار التهدئة.

الإدارة الأمريكية: اغتيال رائد سعد يُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار

وبحسب المسؤولين، أكد البيت الأبيض في رسالته أن اغتيال القيادي بـ حماس رائد سعد يُعد انتهاكًا مباشرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن هذه الخطوة تقوض الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة ومنع اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.

إحباط متزايد داخل الإدارة الأمريكية من سلوك نتنياهو السياسي والعسكري

وأشار التقرير إلى أن شخصيات بارزة داخل الإدارة الأمريكية، من بينهم ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يشعرون بحالة إحباط شديد تجاه نتنياهو، بسبب ما وصفوه بعدم الالتزام بالتفاهمات والتنسيق المسبق مع واشنطن في القضايا الحساسة.

مخاوف أمريكية من تقويض مسار التهدئة ونسف الجهود الدبلوماسية

وأضاف المسؤولون أن الإدارة الأمريكية ترى أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى نسف مسار التهدئة بالكامل، وتُدخل المنطقة في موجة جديدة من التوتر والعنف، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى احتواء التصعيد ودفع الأطراف نحو حلول سياسية.

وأكد المؤرخ والصحفي المتخصص في شئون الدفاع والخارجية مارك أوربان أن الشرق الأوسط يواجه تحديات كبيرة في محاولة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن نزع سلاح حركة "حماس" وتشكيل سلطة حكم جديدة في القطاع والانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وقال أوربان في مقال نشرته جريدة "صنداي تايمز" البريطانية: "في ظل الظروف الحالية يبدو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة مستحيلا لعدة أسباب متشابكة ومعقدة؛ وذلك على الرغم من الجهود التي تبذل قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض في 29 من الشهر الجاري".

