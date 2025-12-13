السبت 13 ديسمبر 2025
محافظات

تعليم الغربية يعتمد جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل

تعليم الغربية يعتمد جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل
 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك لجميع المراحل التعليمية على أن تنطلق الامتحانات خلال شهر يناير المقبل.

 وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية: إن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة ستبدأ يوم السبت الموافق 10 يناير 2026 وتستمر حتى يوم الأربعاء 22 يناير 2026، موضحًا أن الامتحانات تشمل المواد الأساسية وهي اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم واللغة الإنجليزية إلى جانب المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الدينية والحاسب الآلي.

وأكد ناصر حسن أن مديرية التعليم بالغربية اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة إعلان الجداول في أماكن واضحة داخل المدارس مع الالتزام بالرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.

وفي السياق ذاته ناشدت مديرية التربية والتعليم بالغربية أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم خلال فترة الامتحانات والتعاون مع المدارس بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل اللجان وضمان حسن سير العملية الامتحانية.

